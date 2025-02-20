Вэнс признал масштабное преимущество ВС РФ в конфликте на Украине

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 15 0

По его словам, новые поставки вооружений Киеву едва ли помогут.

Вэнс заявил, что российская армия численно превосходит ВСУ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ВС РФ численно превосходят ВСУ, а европейские запасы оружия истощены. Об этом политик написал в соцсети Х.

«У россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи», — считает Вэнс.

Ни у Запада, ни у Украины не было ни малейших шансов победить в конфликте, отметил он. Также, по словам Вэнса, украинский конфликт не начался бы, «если бы президент Трамп был у власти».

Он также подчеркнул, что европейские запасы оружия истощены, а новые военные поставки Киеву не помогут.

«Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, это плохо для Соединенных Штатов», — резюмировал Вэнс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент Вэнс назвал текущий кризис в Европе результатом собственных действий европейских политиков.

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