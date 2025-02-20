«Исторические переговоры»: советник Трампа Уолтц дал оценку диалогу РФ и США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Также политик напомнил, что государства не контактировали несколько лет.

«Исторические переговоры»: советник Трампа Уолтц дал оценку диалогу РФ и США

Фото: www.globallookpress.com/SMG

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Переговоры между Россией и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были названы историческими. Так посчитал нужным их обозначить советник президента США Дональда Трампа, участник встречи Майкл Уолтц.

«Конечно, у нас только что были исторические переговоры», — заявил он во время выступления на брифинге, трансляция которого проходила на официальной странице Белого дома в социальной сети Facebook*.

Политик указал на то, что встреча была нацелена на движение к мирному урегулированию конфликта на Украине, а также напомнил, что между Москвой и Вашингтоном годами не было контактов.

Советник дал понять, что США проводит консультации со странами Европы по украинскому вопросу. Он рассказал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пообщался с европейскими главами государств. Уолтц пояснил, что, по его мнению, конфликт на Украине не должен был состояться, если бы Трамп оставался у власти в Белом доме.

Также политик рассказал, что американский лидер недоволен действиями и высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, решившего перейти на его оскорбительную критику вместо того, чтобы продуктивно сотрудничать в рамках сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным украинским металлам. По словам Уолтца, главе киевского режима необходимо вернуться к переговорам по данному соглашению.

После переговоров делегаций государств Путин и Трамп дали высокую оценку результатами встречи. Лидер России подчеркнул, что хотел бы встретиться с американским лидером, поскольку давно его не видел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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