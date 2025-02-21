Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала Time

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Time: Николь Кидман, Джордан Чайлз и Laufey — женщины года

Актриса Николь Кидман, гимнастка Джордан Чайлз и певица Laufey стали женщинами г

Фото: Jordan Strauss/ТАСС

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В список также попала гимнастка Джордан Чайлз и певица Laufey.

По версии журнала Time женщинами года стали актриса Николь Кидман, гимнастка Джордан Чайлз и певица Laufey. Фото опубликованы на официальном сайте издания.

В наше время женщины продолжают сталкиваться с серьезными проблемами. Среди них издание отмечает гендерное насилие, посягательства на женские права и опасности нестабильного климата. Попавшие в список женщины по-своему борются с ними изо дня в день.

Например, Николь Кидман в 2017 году дала обещание каждые 18 месяцев работать с режиссером-женщиной для того, чтобы восстановить баланс в киноиндустрии. Актриса уже успела сняться в 19 фильмах и сериалах под руководством женщины.

Спорт — сфера, которая наиболее активно прославляла женщин в минувшем году, объяснили в издании. Именно поэтому на обложке появились Джордан Чайлз и Эйжа Уилсон. К слову, спортсменки хорошо поладили в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николь Кидман расплакалась на церемонии награждения.

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