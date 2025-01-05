«Моя мама сейчас со мной»: Николь Кидман расплакалась на церемонии награждения

Актриса рассказала, что всю свою карьеру посвятила родителям, которых теперь нет в живых.

Актриса Николь Кидман расплакалась на церемонии вручения наград. Причиной стали воспоминания о родителях, которых теперь нет в живых. Кидман рассказала, что именно они помогли ей стать сильной.

Отец актрисы умер в 2014 году, а мать в сентябре 2024 года. Ей было 84 года. Джанелль Энн Кидман не стало всего за пару часов до того, как ее дочь была удостоена награды за лучшую женскую роль в Венеции.

На кинопремии Palm Springs International Film Awards актрису отметили за участие в триллере «Плохая девочка». Во время церемонии Кидман не смогла сдержать слез, вспомнив о родителях. Она поделилась, что мама и папа сделали из нее стойкую личность и окружили любовью, а теперь их обоих нет рядом.

«Я ездила домой на Рождество. Я потеряла обоих родителей, и я в том месте, где теперь все по-другому. Они дали мне стойкость, они дали мне любовь, дали мне силы продолжать двигаться вперед», — рассказала актриса.

Это первое появление Николь Кидман на сцене после смерти ее матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что раскрыта причина конфликта Николь Кидман и Сальмы Хайек.