«Места по нулям»: жители Петербурга жалуются на спекуляции у «Лахта Центра»

Петербуржцы жалуются на спекулянтов, которые захватили одну из новых городских достопримечательностей — смотровую площадку «Лахта Центра». Официальных билетов туда не достать, зато у перекупщиков втридорога. Это проверила корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

С высоты 365 метров весь Петербург как на ладони. Смотровая «Лахта Центра» открылась две недели назад. Ажиотаж сумасшедший, билеты не купить.

«Как бы ни заходила, либо вообще нет мест — еще число не задано, либо это число есть, но места все по нулям», — посетовала местная жительница Наталья Голубева.

Это на официальном сайте. А вот на сторонних площадках полно объявлений. За впечатления на высоте требуют двойную, а то и тройную цену.

— От 3 до 4 тысяч за один билет.

— Так дорого?

— Дорого из-за того, что их не купить!

Билеты в продажу поступают партиями на три дня вперед. Сеансы раз в 15 минут, количество человек в группе ограничено. Вход по будням стоит 1500 рублей, по выходным — 1700. Для льготных категорий чуть дешевле. У перекупщиков иные ставки. Как охотиться за билетами, рассказывают без стеснения:

«Заходите на сайт и каждые пять минут, обновляете страничку, в абсолютно любое рандомное время в течение дня появляются билеты. Выкупаются за пять-семь минут примерно, поэтому, если обновляете не каждые пять минут, а каждые десять, то вы их не купите!»

Но терпеливые везунчики все же находятся.

«Я примерно выверила время, когда их выкладывают, в какое время. Зашла на сайт, и они как раз ровно в это время появились на все сеансы», — поделилась своим опытом жительница Петербурга Анна.

Это счастливое время — полдень. Но сегодня схема не сработала. Билетов на сайте по-прежнему нет.

За эти захватывающие виды туристы готовы отдать любые деньги.

«Я бы и больше заплатил. Мне главное — попасть, хочу увидеть Петербург с высоты!» — заявляет Вадим.

Не удержалась и Наталья. Купила билет за двойную цену. Деньги перевела онлайн некому Денису. И тут же получила билет, правда, на другое имя — Петр Козлов. Билеты хоть и именные, но при входе паспорт не проверяют. Сканируют QR-код. Предъявление документов требуется только для подтверждения льготной категории.

Гарантировать подлинность билета, купленного в сети, никто не может. Руководство небоскреба о проблеме со спекуляциями знает.

«Участились случаи продажи фальшивых билетов, призываем остерегаться мошенников. Лучше сходить на экскурсию в другой день, чем остаться без денег и с испорченным настроением», — предупреждает администрация.

Никакого наказания за перепродажу билетов закон не предусматривает. Перекупщики даже специально создают ажиотаж.

«Если хочешь быть в тренде, купи. У нас дефицит!» — Это вызывает еще большее желание, поскольку недоступный плод всегда сладок. Для перекупщиков уже не важно продать все, им важно продать определенное количество билетов с максимальной маржой», — объяснил маркетолог Андрей Арно.

Впереди — туристический сезон, и желающих посетить самый высокий небоскреб Европы будет в разы больше. Вероятно, перекупщики задерут цены еще выше.