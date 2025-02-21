«Присутствие необходимо»: чем для детей Нюши может обернуться жизнь без матери

Сейчас дочь и сын исполнительницы проживают в Дубае с отцом.

В период развития на ранних этапах жизни дети нуждаются в постоянном присутствие мамы, поскольку именно в это время происходит становление их психики. Нехватка материнского тепла и заботы может негативно отразиться на будущем ребенка. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Надежда Резенова в контексте ситуации из жизни певицы Нюши, которая живет отдельно от своих детей.

«Мама важна для ребенка в любом возрасте. <…> А также ее присутствие необходимо перед школой, когда идет адаптация, и ребенку очень трудно», — объяснила психолог.

Если мама остается рядом, по словам эксперта, чувство безопасности для ребенка укрепляется.

После развода с коучем Игорем Сивовым исполнительница Нюша оставила шестилетнюю дочь Серафиму-Симбу и трехлетнего сына Саффрона жить в Дубае с папой. Артистка посчитала, что так дети быстрее придут к самостоятельности.

«Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга. Они спокойны, они знают, что мама летает на гастроли, работает, приезжает, уезжает», — поделилась певица.

Однако Резенова не разделила такой позиции именитой матери. У детей, по ее словам, есть этапы личностного становления, поэтому рано говорить об их ответственности.

«У нас не сразу „готовый“ ребенок получается со всеми функциями и навыками. И мозг у нас тоже развивается неравномерно. Есть так называемые сенситивные, то есть чувствительные периоды для развития. Поэтому чем больше в детстве мама проводит с ребенком времени, удовлетворяет его базовые потребности в близости, принятии, тем лучше формируется четкое устойчивое понимание мира, что он безопасен, ему можно доверять», — отметила специалист.

Творческие туры мамы в другой стране, даже при том, что воспитанием детей занимается отец, могут обернуться проблемами в дальнейшем. Психолог рассказала о собственной практике, когда к ней обращаются подростки из-за нехватки внимания со стороны родителей.

При этом есть шанс, что неблагоприятных последствий в ситуации Нюши можно будет избежать, если у детей выстроились такие отношения с отцом, которые закрывают все психологические потребности.

«Потому что, если рядом будет недовольная, раздраженная, несчастная мать, еще неизвестно, что больше вреда детям принесет», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Нюши бизнесмен Игорь Сивов отрицает, что изменил ей.