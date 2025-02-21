День Захара Серповидца: что нельзя делать 21 февраля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Верующие люди 21 февраля вспоминают святого Захария

Что нельзя делать 21 февраля: приметы и традиции на Захара Серповидца

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Лучше отложить некоторые дела, если не хотите потерять красоту или стать жертвой черной магии.

В день Захара Серповидца 21 февраля крестьяне готовились к работе в поле — точили, чистили и освящали серпы. А вот любых хирургических вмешательств избегали — раны долго не будут заживать, пишут URA.RU.

Верующие люди и сегодня соблюдают приметы, связанные с днем Захара Серповидца. Например, в этот праздник нельзя удалять зубы. Если человек решит пренебречь запретом, на него могут навести порчу.

Девушкам не следует смотреть в зеркало в день Захара Серповидца, чтобы не «проглядеть». Самолюбование повлечет за собой проблемы с кожей. Затеянная в церковный праздник уборка — риск вымыть из дома все благополучие.

Чем холоднее на улице 21 февраля, тем более теплой будет весна. А если в день Захара Серповидца слышен гром, то весна и лето будут ветреными. Не будет лишним также обратить внимание на то, как выходит дым из трубы: если он ложится по земле, то скоро будет снегопад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал традиции и верования в Аськин день.

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День Захара Серповидца: что нельзя делать 21 февраля

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