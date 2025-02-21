Комплекс «Стрела-10М» уничтожил за месяц более 30 украинских дронов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Минобороны РФ: расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил за месяц более 30 БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Вражеские атаки пресекли в небе над Артемовском и Часовым Яром.

В течение месяца расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10М» уничтожил более 30 беспилотников ВСУ в небе над Артемовском и Часовым Яром. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Подразделения противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения постоянно днем и ночью несут боевое дежурство в районе Артемовска и Часова Яра», — сказано в сообщении ведомства.

Зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10М» и «Верба» прикрывают российских солдат от воздушных ударов.

«Работаем очень часто. Когда появляется цель наша в зоне поражения, начинаем [боевую] работу», — рассказал командир «Стрелы-10М» Сергей.

В Министерстве обороны также раскрыли один из способов противодействия вражеским беспилотникам. Борьба с БПЛА осуществляется с помощью пулеметной установки, которая управляется дистанционно из укрытия.

«Применение таких дистанционных пулеметных установок позволяет не подвергать опасности жизни операторов установки, успешно поражать и сбивать опасные воздушные цели», — резюмировали в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков.

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