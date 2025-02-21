В Дагестане 14 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за схода лавины

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

МЧС работает в усиленном режиме.

В Дагестане 14 населенных пунктов остались без дорожного сообщения из-за лавины

Фото: МЧС по Республике Дагестан/ТАСС

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В Дагестане без автомобильного сообщения остались 14 населенных пунктов из-за схода лавины на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

«В результате схода лавины на 18 километре автодороги „Тлярата-Камелюх“ движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — говорится в сообщении.

Гражданам порекомендовали воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути.

В ГУ МЧС России по Республике Дагестан отметили, что из-за ухудшения погоды было проведено оперативное совещание. Обстановка находится под постоянным контролем. Для оперативного реагирования подразделения ведомства работают в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мощные снегопады накрыли южные регионы России. Так, в Северной Осетии из-за непогоды полностью закрыли Транскавказскую автомагистраль. На трассе снежная каша, заносы и гололедица. Уборочная техника не успевает расчищать дорожное полотно. В итоге десятки водителей оказались заложниками в собственных машинах.

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