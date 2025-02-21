Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

В 2024 году в Москве построили 17,4 километра линий и восемь станций метро. События года — открытие движения по новой Троицкой ветке и станции «Потапово» Сокольнической линии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Сейчас продолжаем строить Рублево-Архангельскую и Троицкую линии, станцию „Достоевская“ Кольцевой линии; проектируем и ведем подготовительные работы на Бирюлевской линии, приступаем к продлению Арбатско-Покровской до новой конечной станции „Гольяново“. Всего в планах до 2030 года — возведение 71,4 километра линий, 31 станции и пяти новых электродепо», — написал мэр Москвы.

С 2011 года в столице построили и реконструировали 255,5 километра линий, 123 станции, 12 электродепо метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Сеть метро выросла в 1,8 раза.

Важнейшим итогом прошлого года стало открытие полноценного движения по новой Троицкой линии метрополитена. В ее составе работают семь станций («Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») и две пересадки: на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро. Кроме того, пассажиров стала принимать новая конечная станция Сокольнической линии метро «Потапово».

В планах до 2030 года — строительство 71,4 километра линий, 31 станции и пяти электродепо. Сейчас продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублево-Архангельской линий, по сооружению станции «Достоевская» Кольцевой линии.

Ведется проектирование и работы подготовительного периода на Бирюлевской линии метро, продление Арбатско-Покровской линии со строительством новой конечной станции «Гольяново».