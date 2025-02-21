Госсекретарь США Рубио: с Россией невозможно не считаться

Россия — является той силой в мире, с которой невозможно не считаться. Это новые заявления госсекретаря США Марко Рубио.

Он отметил, что даже в разгар Холодной войны СССР и США не теряли связь. Вашингтон должен поддерживать диалог с Москвой, несмотря на накопившиеся противоречия, считает глава Госдепа.

«Мы должны уметь вести диалог с нацией, которая обладает самым большим запасом тактического ядерного оружия в мире и вторым по величине, если не самым большим, запасом стратегического ядерного оружия. Нравится нам это или нет, Россия — это сила. Глобальная сила, и она имеет влияние и участвует в процессах в Сирии, на Ближнем Востоке, даже в Западном полушарии, и, конечно, в Европе», — отметил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, американцы ставили одну основную цель на переговорах в Эр-Рияде — начать диалог о мире.

Госсекретарь отметил, что на этом этапе стороны не говорили о снятии санкций и не поднимали территориальный вопрос. Рубио также добавил, что к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа нужно сперва подготовиться, конкретных сроков нет.