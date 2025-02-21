Лавров рассказал о возможном возвращении западных компаний в Россию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 76 0

Лавров: в РФ надо пускать компании, не представляющие опасность нашей экономике

Лавров рассказал о возможном возвращении западных компаний в Россию

Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry

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Нынешнее состояние экономикам РФ позволило осознать, насколько полезно осваивать собственные технологии.

В Россию западные компании надо пускать только в те отрасли, которые не будут представлять опасность для экономики нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД членов G20 в ЮАР.

«Надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики. На случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что нынешнее состояние экономикам РФ позволило осознать, насколько полезно осваивать свои собственные технологии, которые часто превосходят западные аналоги.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге. В рамках мероприятия Лавров провел несколько встреч, в том числе с министрами иностранных дел Китая, Турции, Бразилии и Индии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия создала вокруг себя «островок стабильности» на саммите G20.

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