Лавров рассказал о возможном возвращении западных компаний в Россию

Лавров: в РФ надо пускать компании, не представляющие опасность нашей экономике
Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry
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Нынешнее состояние экономикам РФ позволило осознать, насколько полезно осваивать собственные технологии.
В Россию западные компании надо пускать только в те отрасли, которые не будут представлять опасность для экономики нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД членов G20 в ЮАР.
«Надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики. На случай, если вдруг опять кто-то там встанет не с той ноги», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что нынешнее состояние экономикам РФ позволило осознать, насколько полезно осваивать свои собственные технологии, которые часто превосходят западные аналоги.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге. В рамках мероприятия Лавров провел несколько встреч, в том числе с министрами иностранных дел Китая, Турции, Бразилии и Индии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия создала вокруг себя «островок стабильности» на саммите G20.
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