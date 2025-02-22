Родственники пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на митинг в Киеве

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Участники акции потребовали пояснить судьбу своих близких.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

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На киевском майдане массовые протесты жен, сестер и матерей мобилизованных украинцев. Их родные пропали без вести, многие — больше года назад.

На Украине официально пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек. Как считают эксперты, в эту категорию власти часто записывают погибших солдат, чтобы не выплачивать их семьям пособия.

По статистике Зеленского, во время конфликта погибли только 46 тысяч украинских солдат, несколько сотен ранены. По подсчетам российского Минобороны, общие потери киевского режима уже перевалили за миллион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве митинг устроили родственники боевиков ВСУ.  Они потеряли контакт со своими близкими уже несколько месяцев или лет назад.

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