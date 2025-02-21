Пригожин прокомментировал новости о «завершении карьеры» Валерии

Неужели певица навсегда уйдет со сцены?

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о новости про завершение карьеры певицы и его жены Валерии. По его словам, новый альбом певицы и правда станет последним. Об этом сообщает Super в своем Telegram-канале.

Однако это еще не значит, что Валерия завершает карьеру певицы, добавил он.

«Конечно же Валерия рассматривает то, чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли. Но это не сегодня, не завтра», — сказал продюсер.

Кроме того, Пригожин уверен, что они вместе с супругой уже ничем не смогут удивить ни публику, ни себя самих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах. Первый супруг певицы Леонид Ярошевский написал книгу, а также дал множество интервью, в которых показал ее не с лучшей стороны.

В этих мемуарах Ярошевский намекал, что отношения Валерии со вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным начались, когда она еще была в браке с ним.