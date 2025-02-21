Путин обсудил с учеными возможность полета живой клетки на Марс

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Президент напомнил, что еще выдающийся советский ученый Сергей Королев задумывался над этим вопросом.

Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий задал ученым вопрос о том, можно ли доставить живой организм на Марс.

«Что все-таки с полетами на Марс? Можно долететь туда живой клетке и вернуться назад? Только по-честному», — спросил глава государства.

В ответ начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Надежда Потехина сказала, что доставить живую клетку на Марс, возможно, и получится, но сколько она там проживет, неизвестно.

Президент, в свою очередь, напомнил, что еще выдающийся советский ученый и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев задумывался над отправкой живой клетки на Марс и говорил, что теоретически это возможно, если клетка будет лететь в водяной оболочке. Однако реализовать это на практике невозможно, так как понадобится настолько огромный космический аппарат, что запустить его нельзя будет даже с помощью разрабатываемых Россией ядерных двигателей для космоса.

«Большой аппарат получается. А других материалов, вроде как, и нету. Которые защищали бы биологический материал, живую клетку. Нету?» — снова спросил президент.

«Это, возможно, наши планы на будущее», — ответила Потехина.

«Хорошо. Нужно выделить финансирование, так я понимаю?» — отреагировал Путин под смех зала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости создания нормативно-правового регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта (ИИ).

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