ФНС уточнила, за какие дачные постройки надо платить сборы

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

В ФНС заявили, что условия налогообложения бань, сараев и бытовок не менялись

В ФНС назвали типы необлагаемых налогом хозяйственных построек

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Проверьте свой участок.

В Федеральной налоговой службе России рассказали, какие хозпостройки облагаются налогом на имущество. По информации ФНС, для этого сооружению необходимо обладать признаками капитального строения и быть занесенным в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

К капитальным строениям относятся те постройки, которые прочно связаны с землей и их перемещение без несоразмерного ущерба невозможно. Если же здание не подпадает под эти критерии — оно не регистрируются в Росреестре и не имеет кадастровой стоимости. К таким хозяйственным сооружениям, например, относятся теплицы без фундамента, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы и так далее.

Более того, даже если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН — она не будет облагаться налогом, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров. В таком случае ограничиваются лишь налоговым вычетом, однако здание не должно использоваться в коммерческих целях.

Местные власти могут по своему усмотрению могут смягчать условия налогообложения — например, увеличивать минимальный порог площади, за которую придется платить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане России могут получить налоговый вычет за занятия спортом.

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