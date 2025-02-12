Спорт, проезд и телефон: в Госдуме рассказали о малоизвестных выплатах россиянам

Депутат рассказала, как получить эти деньги.

Граждане России могут получить налоговый вычет за занятия спортом. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

«Можно заниматься спортом самостоятельно и увлечь спортом детей. При этом получить налоговый вычет из налога на доходы физических лиц на занятие спортом. Важно, чтобы договор был оформлен официально», — сказала Бессараб.

Кроме того, деньги можно получить также на благотворительность, учебу, на покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и так далее.

По словам Бессараб, многие люди даже не догадываются о том, что можно оплатить дополнительное образование своего ребенка из материнского капитала. Это может быть, например, и поход в секцию, а также частный или государственный детский сад.

Более того, существует выплата за услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также за проезд. Есть компенсация и за телефонную связь, а именно за стационарный домашний телефон.

Депутат также отметила, что с этого года действует семейный налоговый вычет. Выплаты могут получить родители, у которых есть двое несовершеннолетних детей или же детей, которые обучаются очно. При этом оба родителя должны быть работающими, и на одного человека должен приходиться доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

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