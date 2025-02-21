Дрон ВСУ уничтожен над Азовским морем

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Над Азовским морем силами ПВО России уничтожен украинский БПЛА

Над Азовским морем силами ПВО России уничтожен украинский БПЛА

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вражеская атака была оперативно пресечена российской стороной.

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили беспилотник аппарат ВСУ над Азовским морем. Об этом стало известно из публикации Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что украинский дрон был своевременно уничтожен в 20:30 по московскому времени.

ВСУ на ежедневной основе запускают беспилотники в сторону Крыма. Силы ПВО РФ оперативно пресекают вражеские атаки над акваторией моря и над территориями.

Регионы России постоянно подвергаются нападениям со стороны Украины с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ также обстреливают приграничные территории страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани. Детали обломков от летательных аппаратов были найдены в Абинском, Тимашевском и Красноармейском районах Краснодарского края.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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