Дрон ВСУ уничтожен над Азовским морем
Над Азовским морем силами ПВО России уничтожен украинский БПЛА
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Вражеская атака была оперативно пресечена российской стороной.
Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили беспилотник аппарат ВСУ над Азовским морем. Об этом стало известно из публикации Минобороны России в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что украинский дрон был своевременно уничтожен в 20:30 по московскому времени.
ВСУ на ежедневной основе запускают беспилотники в сторону Крыма. Силы ПВО РФ оперативно пресекают вражеские атаки над акваторией моря и над территориями.
Регионы России постоянно подвергаются нападениям со стороны Украины с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ также обстреливают приграничные территории страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани. Детали обломков от летательных аппаратов были найдены в Абинском, Тимашевском и Красноармейском районах Краснодарского края.
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