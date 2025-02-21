Падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Оперштаб: в трех районах Кубани зафиксировали падение обломков беспилотников

Падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информации о жертвах или пострадавших нет.

Фрагменты обломков беспилотников обнаружены в Абинском, Тимашевском и Красноармейском районах Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что обломки были найдены в полях вдали от населенных пунктов, а также на заброшенных участках. Территории оцепили, на них работают специальные службы. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пожар случился из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани. За несколько часов до инцидента обломки дрона уже падали на здание электроподстанции, но это не повлекло за собой последствий — даже электроснабжение не было отключено.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:40
ЕС «курит в сторонке»: как Россия создала вокруг себя «островок стабильности» на саммите G20
2:21
Падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани
2:05
Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до конца августа
2:04
Пожар на складе в Калужской области локализован
1:49
«Места по нулям»: жители Петербурга жалуются на спекуляции у «Лахта Центра»
1:30
Собянин рассказал о комплексной системе медпомощи военнослужащим в Москве

Сейчас читают

Британская газета опубликовала предсказание Ванги о России на 2025 год
Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год