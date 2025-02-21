Падение обломков беспилотников зафиксировали в трех районах Кубани

Информации о жертвах или пострадавших нет.

Фрагменты обломков беспилотников обнаружены в Абинском, Тимашевском и Красноармейском районах Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что обломки были найдены в полях вдали от населенных пунктов, а также на заброшенных участках. Территории оцепили, на них работают специальные службы. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пожар случился из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани. За несколько часов до инцидента обломки дрона уже падали на здание электроподстанции, но это не повлекло за собой последствий — даже электроснабжение не было отключено.