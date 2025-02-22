Экипаж Ми-35 ударил по живой силе и технике ВСУ в Курской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Минобороны: Ми-35 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ликвидацию подтвердил передовой авиационный наводчик.

Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации уничтожил живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки „Север“, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

После того, как был совершен ракетный удар, пилоты Ми-35 снизились до предела и выполнили противоракетное маневрирование. Таким образом были отстреляны тепловые пушки врага. Ликвидация живой силы и опорного пункта ВСУ была подтверждена передовым авиационным наводчиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Кадры работы экипажа авиации по уничтожению огневых точек ВСУ были опубликованы Министерством обороны. На них видно, что личный состав и военная техника противника уничтожены.

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Экипаж Ми-35 ударил по живой силе и технике ВСУ в Курской области

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