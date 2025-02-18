Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Личный состав и военная техника противника были уничтожены.

Минобороны опубликовало кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ. Вертолет Ми-28нм выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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