Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Личный состав и военная техника противника были уничтожены.
Минобороны опубликовало кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ. Вертолет Ми-28нм выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.
Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 17 февр
- Российские военные освободили Свердликово в Курской области
- 17 февр
- Год с освобождения Авдеевки: бойцы ВС РФ поделились деталями штурмовой операции
- 17 февр
- ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области
- 16 февр
- ВС РФ поразили военные аэродромы, цех сборки БПЛА и объект энергетики на Украине
- 16 февр
- «Стреляем очень точно»: российские войска расширяют зону контроля
- 16 февр
- «Противник был шокирован»: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
- 15 февр
- Российские вертолетчики сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 февр
- Расчет ЗРК «Бук» отразил воздушное нападение боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 февр
- Путин поручил разобраться с поиском без вести пропавших на СВО
- 14 февр
- Российские танкисты уничтожили «опорник» боевиков ВСУ в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
1.12 95.80
0.91
Нашли ошибку?