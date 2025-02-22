Скользкая дорожка: метеорологи о погоде в Москве 22 февраля

Местами возможна гололедица.

В субботу, 22 февраля, жители столичного региона могут ожидать преимущественно малооблачную погоду без осадков. Однако, по сообщению синоптиков, местами возможна гололедица, поэтому следует соблюдать осторожность на дорогах.

В Москве днем температура воздуха будет колебаться от –1 до –3 градусов, а ночью ожидается значительно похолодание до –12 градусов.

В Московской области схожая погодная ситуация: днем температура начнет варьироваться от –1 до –6 градусов, а ночью может опуститься до –15, в некоторых местах стоит подготовиться и к –18 градусам.

Западный ветер в столице будет дуть со скоростью 2–7 м/с, а атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода будет в Москве к 23 февраля. На День защитника отечества ожидается небольшое потепление.