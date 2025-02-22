Скользкая дорожка: метеорологи о погоде в Москве 22 февраля

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Синоптики спрогнозировали гололедицу и небольшую облачность в Москве 22 февраля

Малооблачно и морозно: метеорологи о погоде в Москве на 22 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Погода

Местами возможна гололедица.

В субботу, 22 февраля, жители столичного региона могут ожидать преимущественно малооблачную погоду без осадков. Однако, по сообщению синоптиков, местами возможна гололедица, поэтому следует соблюдать осторожность на дорогах.

В Москве днем температура воздуха будет колебаться от –1 до –3 градусов, а ночью ожидается значительно похолодание до –12 градусов.

В Московской области схожая погодная ситуация: днем температура начнет варьироваться от –1 до –6 градусов, а ночью может опуститься до –15, в некоторых местах стоит подготовиться и к –18 градусам.

Западный ветер в столице будет дуть со скоростью 2–7 м/с, а атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая погода будет в Москве к 23 февраля. На День защитника отечества ожидается небольшое потепление.

Тема:
Погода
21 февр
Весна на пороге: какая погода ожидает москвичей в конце февраля
20 февр
Зимний апокалипсис: юг России сковали морозы и снегопады
20 февр
Гололедица и облачность: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 20 февраля
19 февр
Снежная каша, заносы и гололедица: мощные снегопады накрыли южные регионы России
19 февр
Раньше срока? Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весны
18 февр
В центре циклона: высота снежных сугробов в горах Сочи достигла двух с половиной метров
17 февр
Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля
16 февр
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
16 февр
Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
14 февр
На выходных в Москву придут февральские морозы
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
Опасные и вредные: от каких начинок для блинов на Масленицу стоит отказаться
4:42
Скользкая дорожка: метеорологи о погоде в Москве 22 февраля
4:24
«Умру одна»: Рита Дакота назвала перенесенную пластическую операцию «личным адом»
4:07
Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашения по минералам
3:55
Глухонемой водитель Maybach попал в крупное ДТП на северо-западе Москвы
3:36
«Мы обсудим!» — Погребняк объяснила, зачем комментирует чужую личную жизнь

Сейчас читают

«Суета — при ловле блох»: Путин призвал не спешить меняться технологиями с США
Мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине
«Медицинский кризис»: бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год