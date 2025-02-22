В КНР отметили положительную динамику развития российско-китайских отношений

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Успешное взимодействие между странами происходит более 75 лет.

В КНР отметили положительную динамику российско-китайских отношений

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Российско-китайские отношения выйдут на новый уровень. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на презентации доклада «Российско-китайские отношения в новую эпоху».

Лю Бинь отметил, что за более чем 75 лет с момента налаживания дипломатических связей китайско-российские отношения прошли через различные этапы, включая как удачные, так и сложные времена, однако всегда демонстрировали устойчивую тенденцию к развитию. В нынешнюю эпоху председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились о новом векторе для углубления двустороннего сотрудничества.

«Как бы ни менялась международная обстановка, Китай и Россия не будут бояться ветра и дождя, будут придерживаться своих изначальных устремлений, возьмут на себя ответственность, принесут больше пользы народам обеих стран и внесут больший вклад в мир и стабильность во всем мире», — заявил Лю Бинь.

Дипломат подчеркнул, что обе страны, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, осознают свою важную роль в глобальных делах. Он выделил, что Китай и Россия сторонники диалогового взаимодействия как основы международных отношений, отказываясь от конфронтационных подходов и вдохновляя стремление к многополярному миру.

На прошедшей пресс-конференции также выступил посол России в Китае Игорь Моргулов, который подтвердил стратегическую значимость и выгоду взаимных связей между двумя государствами, подчеркивая их долгосрочный характер и важность для стабильности в регионе и за его пределами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп анонсировал очередные переговоры между США и Россией по Украине.

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