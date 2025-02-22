Лидеры мнений: раскрыто спонсирование украинских блогеров администрацией Байдена

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 54 0

Сенатор Пол: администрация Байдена потратила почти $5 млн на украинских блогеров

Лидеры мнений: раскрыто спонсирование украинских блогеров администрацией Байдена

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Республиканцы продолжают удивляться тратам демократов.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила свыше 4,8 миллиона долларов на спонсирование украинских блогеров. Об этом рассказал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол.

По информации политика, Вашингтон выделял средства не только на раскрутку «лидеров мнений», но и оплачивал поездки украинских дизайнеров на парижскую неделю моды.

«И хотя это сделали не мы, а люди, которые голосовали за это, я был против. Члены Сената потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров с Украины на модный показ в Париж. И это продолжается», — признался сенатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на процедуру мужского обрезания в Мозамбике из бюджета США было выделено 12 миллионов долларов. Об это заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.

Президент раскритиковал действия предыдущей администрации, а также привел примеры других необоснованных трат. Например, Штаты выделили около 30 миллионов долларов на «политический ландшафт» в Бангладеш. Что именно подразумевалось под этими словами, иронично заметил Трамп, — непонятно.

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Лидеры мнений: раскрыто спонсирование украинских блогеров администрацией Байдена

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