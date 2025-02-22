«Получили урок»: может ли обнаруженный в Китае коронавирус вызвать новую пандемию

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 360 0

Вирусолог Зверев: новый коронавирус может появиться в человеческой популяции

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arnulf Hettrich via www.imago-im; 5-tv.ru

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Вирусолог рассказал о возможных рисках в связи с появлением HKU5-COV-2.

Новый вид коронавируса HKU5-COV-2 может появиться в человеческой популяции, как и COVID-19, если с ним будут работать в несоответствующих условиях. Об этом заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с 5-tv.ru.

«Вы знаете, только в том случае, как появился предыдущий. Просто из лаборатории вынесен похожий в человеческую популяцию, когда с ним начали работать в несоответствующих условиях. Заразили, видимо, персонал и персонал, естественно, заразил окружающих», — объяснил эксперт.

Зверев напомнил, что за последние годы было выявлено большое количество разновидностей коронавируса. На основе полученного опыта специалисты научились справляться с различными последствиями.

«Мы же урок получили достаточно хороший с ковидом. Поэтому я не думаю, что вот этот новый вариант вызовет какие-то новые серьезные эпидемии или тяжелые заболевания. Скорее всего, будет подконтролен», — заключил вирусолог.

Ранее в Китае был обнаружен новый вид коронавируса у летучих мышей. Исследование провела китайский вирусолог Ши Чжэнли совместно со специалистами их Уханя. Частицы инфекции обнаружили у японского нетопыря в Гонконге.

Ученые отметили, что новый вирус, получивший название HKU5-CoV-2, имеет «более широкий круг хозяев». Однако, по их мнению, поводов для паники нет, ведь риск появление болезни среди людей не следует преувеличивать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю.

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