Боксер Бивол взял реванш у Бетербиева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе

Российский боксер Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника и заслуженного мастер спорта РФ Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Сам поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Всего у спортсменов было 12 напряженных и ожесточенных раундов. Победителя определили по решению профессиональных судей.

При этом первый бой Бивола и Бетербиева прошел с 12 на 13 октября 2024 года. На кону были многие чемпионские пояса. Тогда поединок закончился победой второго, который долгое время носил звание непобежденного. Всего на счету Бетербиева 21 победа, из которых 20 были получены в результате нокаутов, и теперь одно поражение.

За плечами спортсмена Бивола вместе с новой уже 24 победы и всего одно поражение из 25-ти проведенных боев. Он также на данный момент является двукратным чемпионом России, такое звание Дмитрий получил в 2012 и 2014 годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бивол победил мексиканца Рамиреса, сохранив чемпионский пояс в полутяжелом весе.