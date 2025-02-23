Боксер Бивол взял реванш у Бетербиева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Поединок состоялся в Эр-Рияде на «Kingdom Arena».

Бивол взял реванш у Бетербиева в бою

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Российский боксер Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника и заслуженного мастер спорта РФ Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Сам поединок прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena». Всего у спортсменов было 12 напряженных и ожесточенных раундов. Победителя определили по решению профессиональных судей.

При этом первый бой Бивола и Бетербиева прошел с 12 на 13 октября 2024 года. На кону были многие чемпионские пояса. Тогда поединок закончился победой второго, который долгое время носил звание непобежденного. Всего на счету Бетербиева 21 победа, из которых 20 были получены в результате нокаутов, и теперь одно поражение.

За плечами спортсмена Бивола вместе с новой уже 24 победы и всего одно поражение из 25-ти проведенных боев. Он также на данный момент является двукратным чемпионом России, такое звание Дмитрий получил в 2012 и 2014 годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бивол победил мексиканца Рамиреса, сохранив чемпионский пояс в полутяжелом весе.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Путин: атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия
3:54
Подкинули или случайность? Бородиной вернули дорогую бриллиантовую подвеску
3:39
Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку 30 тысяч военных на Украину
3:20
В Европе оцепенение, на Украине истерика: как прошла встреча делегаций США и России в Эр-Рияде
3:02
Боксер Бивол взял реванш у Бетербиева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе
2:50
Шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра в Перу

Сейчас читают

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Юра Борисов получит в подарок липосакцию за номинацию на «Оскар»
«Получили урок»: может ли обнаруженный в Китае коронавирус вызвать новую пандемию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год