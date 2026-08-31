Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
На базах США в регионе раздаются взрывы.
Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz
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Иранские военные запустили ракеты в сторону принадлежащих США судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на источники.
В свою очередь Fars передает, что на американской авиабазе Муваффак-ас-Салти в Иордании раздались взрывы.
«Танкеры, находившиеся у американских баз в странах Персидского залива, были замечены удаляющимися», — пишет агентство.
Кроме того, по информации Sabereen News, под ударом оказалась военная база Аль-Адид в Катаре.
Как писал 5-tv.ru, в ночь на 31 августа США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Вашингтон объяснил свои действия вероятностью ракетной опасности со стороны Тегерана. Источник Axios в Белом доме уточнил, что военные США превентивно атаковали две пусковые установки на острове Ларак. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что жертвами атаки стали несколько человек, и пообещали решительный ответ.
Представитель КСИР Сардар Мохеби назвал действия Соединенных Штатов фатальной стратегической ошибкой режима президента Дональда Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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