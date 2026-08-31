Число пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода возросло до 16

Шуваев: двое погибли и 16 пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода

Еще три человека, получивших травмы в результате ракетного обстрела ВСУ 30 августа, обратились в медицинские учреждения. По уточненной информации, количество пострадавших возросло до 16, погибших - двое. Об этом в мессенджере МАКС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, двое подростков с акубаротравмами (повреждение структур среднего и внутреннего уха. — Прим. ред.) самостоятельно обратились в детскую областную клиническую больницу, кроме того, еще одна женщина пришла в городскую больницу № 2. Врачи оказали пациентам необходимую помощь, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

«Таким образом, по последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода сегодня вечером погибли два человека и 16 пострадали», — заключил Шуваев.

Киевский режим нанес целенаправленный удар по коммерческому объекту в городе. Прежде врио губернатора подчеркивал, что большинство получивших травмы — подростки 16 и 17 лет. Один из них находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки загорелись семь складских помещений. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники правоохранительных органов собирают доказательства на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. В небе над регионом были перехвачены и уничтожены 42 вражеских дрона. В результате удара в промзоне города Кириши начался пожар. Опасность атаки действовала с двух часов ночи.

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