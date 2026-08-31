Лавров заявил о стремлении НАТО сделать Арктику новым фронтом для сдерживания РФ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Министр иностранных дел РФ также указал на милитаризацию региона и попытки Запада подорвать законные права Москвы.

Зачем НАТО расширяет свое присутствие в Арктическом регионе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: НАТО хочет превратить Арктику в новый фронт для сдерживания России

Страны НАТО намерены превратить Арктику в новую арену противостояния для сдерживания развития России и ее союзников. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале arctic.ru. По его словам, сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего мирового сообщества, однако альянс стремится к милитаризации региона.

«Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом. Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет. Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности?» — отметил Лавров.

В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», направленной на расширение военного присутствия в высоких широтах. Вблизи российских северных рубежей проводятся масштабные учения агрессивного характера с участием внерегиональных стран, создаются новые элементы командно-штабной структуры альянса.

Министр подчеркнул, что такая активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России, повышает риск возникновения вооруженной конфронтации с катастрофическими последствиями. Одновременно Запад пытается подорвать законные права Москвы в Арктике с помощью нелегитимных санкций против участников совместных проектов из стран мирового большинства.

«Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников», — заключил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета Безопасности по вопросам национальной безопасности в Арктике. В повестку вошли два блока: общие военно-политические вопросы и стратегия развития Арктической зоны. Незадолго до этого глава государства побывал на учениях Тихоокеанского флота на Сахалине, где наблюдал за маневрами с крейсера «Варяг» и проводил совещание по укреплению восточных рубежей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

1:53
«Какой противный голос»: Анну Семенович раскритиковали за живое выступление
1:27
Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
0:59
Лавров заявил о стремлении НАТО сделать Арктику новым фронтом для сдерживания РФ
0:44
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода возросло до 16
0:20
Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах в результате новой атаки США
23:51
В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
Шестой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» против «Динамо» — кто первым выйдет из кризиса
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео