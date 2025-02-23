«Бородина лопнет через три, два, один»: Омаров с женой купили новый особняк

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Бизнесмен Курбан Омаров с женой купили новый особняк

Омаров с женой купили новый дом — подписчики не удержались

Фото: Instagram*/zimamoscow

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Знаменитая семья счастлива. Покупка дома и рождение сына выпали на один месяц.

Бизнесмен Курбан Омаров с женой Валерией стали обладателями нового роскошного особняка. Счастливая семья поделилась радостной новостью в соцсети.

«Ура», — кратко выразили свои эмоции блогеры.

На кадрах видно, что дом двухэтажный с собственной территорией. На данный момент семейство готовится к большому ремонту. Они предполагают, что заехать в собственную обитель смогут уже через месяц.

Многие поклонники порадовались за Омаровых и не упустили возможность уколоть при этом бывшую супругу Курбана телеведущую Ксению Бородину.

«Ксения сейчас помрет»;

«Где-то Бородину бомбит не по-детски»;

«Бородина нервно курит в сторонке. Счастья вам, ребята, вы такие классные»;

«Бородина лопнет через три, два, один», — пишут комментаторы.

Не так давно 23-летняя Валерия стала мамой в первый раз. Девушка родила Курбану сына. Для него это стал третий ребенок.

Фото, видео: Instagram*/zimamoscow

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции старшего сына Омарова на маленького брата оказалась неожиданной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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