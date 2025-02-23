«Бородина лопнет через три, два, один»: Омаров с женой купили новый особняк
Бизнесмен Курбан Омаров с женой купили новый особняк
Фото: Instagram*/zimamoscow
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Знаменитая семья счастлива. Покупка дома и рождение сына выпали на один месяц.
Бизнесмен Курбан Омаров с женой Валерией стали обладателями нового роскошного особняка. Счастливая семья поделилась радостной новостью в соцсети.
«Ура», — кратко выразили свои эмоции блогеры.
На кадрах видно, что дом двухэтажный с собственной территорией. На данный момент семейство готовится к большому ремонту. Они предполагают, что заехать в собственную обитель смогут уже через месяц.
Многие поклонники порадовались за Омаровых и не упустили возможность уколоть при этом бывшую супругу Курбана телеведущую Ксению Бородину.
«Ксения сейчас помрет»;
«Где-то Бородину бомбит не по-детски»;
«Бородина нервно курит в сторонке. Счастья вам, ребята, вы такие классные»;
«Бородина лопнет через три, два, один», — пишут комментаторы.
Не так давно 23-летняя Валерия стала мамой в первый раз. Девушка родила Курбану сына. Для него это стал третий ребенок.
Фото, видео: Instagram*/zimamoscow
Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции старшего сына Омарова на маленького брата оказалась неожиданной.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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