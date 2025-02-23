SHAMAN о рок-хите «Небо славян»: Я был поражен многослойному тексту Кинчева про Россию

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 224 0

SHAMAN: Константин Кинчев создал песню «Небо славян», близкой любому русскому

Фото, видео: © РИА Новости/Анна Ким; vkvideo.ru/Легенда; 5-tv.ru

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Произведение звучит везде — у костра, на кухнях, на сценах маленьких Домов культуры.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, записал собственную версию песни «Небо славян». В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru он назвал ее культовым и гениальным произведением, которое создал музыкант и композитор Константин Кинчев.

«Небо славян» — не просто легендарная, культовая песня в нашей стране. Константин Кинчев создал гениальное произведение, у которого нет срока давности: «Небо» одинаково точно и актуально звучало бы в 1242, 1612, 1709, 1812, 1941, 2014 и 2022 годах. С момента первого исполнения эта песня быстро стала по-настоящему народной», — сказал SHAMAN.

Артист подчеркнул, что под эту песню маршируют войска России, ее поют спасатели МЧС, врачи, учителя, студенты, скандируют болельщики на матчах. По словам Дронова, «Небо славян» звучит везде — у костра, на кухнях, на сценах маленьких Домов культуры. Данное произведение близко любому русскому человеку, чувствующему любовь и ответственность за родную землю, где родился и вырос.

«Я, когда работал над новой аранжировкой, был поражен, насколько прекрасный и многослойный текст создал Константин Кинчев о России, сколько соединил смыслов и символов», — добавил артист.

Пресс-служба SHAMAN рассказала, что оригинальная аранжировка, тонкий фольклорный намек в исполнении, звон колоколов и уникальный голос певца придали песне новое звучание. Ярослав Дронов проявил себя как яркий рок-исполнитель.

В тексте песни рассказывается о родной земле, как закалялся русский характер и наши воины готовятся дать отпор силам зла. Эта тема сегодня как никогда актуальна.

Впервые Ярослав Дронов исполнил песню «Небо славян» в новой аранжировке 21 февраля на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске. Мероприятие проводилось с целью поддержать бойцов-участников спецоперации и их семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN спел на сцене с мальчиком, потерявшим отца на СВО. Прошлой весной юный барнаулец покорил известных артистов и зрителей исполнением песни «От героев былых времен».

Артиста тронула история ребенка: мальчик, несмотря на свой возраст, уже стал старшим в семье. Зимой он потерял на СВО отца — тот погиб от ран, полученных в бою.

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