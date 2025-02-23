«Когда-нибудь перерастем стереотипы»: Айза поддержала Алсу в спорах с Абрамовым

Экс-супруге рэпера Гуфа тоже в свое время пришлось пережить давление из-за общественного мнения.

Блогер Айза-Лилуна Ай поддержала певицу Алсу, которая призналась, что долгие годы терпела плохое отношение к себе экс-супруга бизнесмена Яна Абрамова. Айза заявила, что была в похожей ситуации, где ей приходилось на многое закрывать глаза из-за общественного мнения.

«По себе знаю этих „мудрых“ теток… Ничего не терпите, женщины мои. Мудрость — это жить счастливую жизнь и быть ментально здоровой, а не угождать обществу. Надеюсь, что мы когда-нибудь уже перерастем эти ужасные стереотипы из серии „а что люди скажут“, „будь умнее и терпи“… тьфу», — выговорилась Айза в сети.

Ранее пережившая развод после 18 лет брака Алсу рассказывала, что долгое время подавляла собственные эмоции, следуя традиционным устоям.

«Я выросла в мусульманской семье, где мужчина доминирует. Я обижалась, уходила плакать и никому не рассказывала. Думала, что поступаю правильно, а на самом деле шла по ложной траектории», — признавалась знаменитость.

Она с ужасом вспоминает, как некоторые взрослые женщины призывали ее терпеть происходящее, уверяя, что муж обязательно это оценит. Но это лишь усугубило ситуацию.

Прошедший 2024 год стал для певицы один из самых тяжелых в жизни. После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу подала на развод из-за измен супруга. В союзе знаменитостей родилось трое совместных детей: две дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Брак официально был расторгнут в августе, но раздел совместно нажитого имущества еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алсу потребовала закрыть выезд из РФ для экс-супруга.