Тихо и мирно не получилось: Алсу потребовала закрыть выезд из РФ для экс-супруга

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Алсу через суд потребовала запретить экс-супругу выезд за границу

Попытки ограничить: Алсу потребовала закрыть выезд из РФ для экс-супруга

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Было подано несколько жалоб, две из них уже рассмотрены.

Певица Алсу потребовала запретить бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову, выезд за границу. Об этом сообщает издание StarHit.

Знаменитость и ее экс-супруг после развода начали раздел совместно нажитого имущества. Ближайшее заседание суда назначено на конец февраля.

Недавно стало известно, что исполнительница решила ограничить бывшего мужа в правах. Юристы Алсу подали жалобы в Савеловский районный суд. Две из них уже были рассмотрены.

В одном из ходатайств Алсу потребовала запретить Абрамову выезжать за переделы России. Однако суд не нашел для такого ограничения достаточно оснований. А представители певицы не смогли предоставить какие-либо доказательства.

Но второе требование исполнительницы было удовлетворено. Заметность просила наложить запрет на совершение каких-либо действий с несколькими объектами недвижимости, приобретенными в 2023 и 2024 годах и записанными на третьих лиц. Предположительно, ими являются дети или другие ближайшие родственники экс-супругов.

В список объектов вошли: дом, площадь которого составляет 652 квадратных метров, еще несколько жилых помещений размером от пяти до 505 квадратных метров и земельный участок в четыре гектара.

Все это по решению суда было включено в перечень совместно нажитого имущества и так же подлежит разделу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу пришлось терпеть боль ради нового имиджа.

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