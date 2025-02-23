Неизвестный скинул кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 675 0

Живодер объявлен в розыск.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Полиция ищет мужчину, который сбросил кошку со смотровой площадки комплекса «Ласточкино гнездо» в Крыму, расположенного на высоте 40 метров над морем. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Ялте мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным», — написала она в своем Telegram-канале.

Как рассказала 5-tv.ru представитель пресс-службы комплекса «Ласточкино гнездо» Татьяна Левашова, жестокий поступок одного из посетителей зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел около 11 часов утра. Незадолго до этого уборщица комплекса видела мужчину, который гладил кошку.

«Позже, когда он увидел, что рядом никого нет, сделал то, что сделал. Весь коллектив в шоке, потому что кошка была любимицей, и иногда ей даже позволяли войти в сам замок. Причем она абсолютно безобидная, вообще без агрессии. Одна из наших, можно сказать, достопримечательностей», — поделилась Левашова.

Живодеру в случае задержания грозит ответственность по статье уголовного кодекса о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живодера, выбросившего с 11-го этажа пять кошек и собаку, отправили за решетку.

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