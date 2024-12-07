Живодера, выбросившего с 11-го этажа пять кошек и собаку, отправили за решетку
Выбросившего с 11-го этажа кошек и собаку жителя Томска заключили под стражу
Фото, видео: Telegram/Томская полиция/umvd70; 5-tv.ru
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Инцидент произошел в Томске. Мужчина свою вину полностью признал.
Жителя Томска, выбросившего с 11-го этажа пять кошек и собаку, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.
Хозяин квартиры, где произошел инцидент, временно отсутствовал в городе. Он попросил проживающую в соседнем доме семейную пару кормить его питомцев и передал им ключи от квартиры.
Так, 3 декабря женщина пришла выполнить просьбу приятеля. Через некоторое время подошел ее муж вместе с их общим знакомым. Через какое-то время супруги начали выяснять отношения, оставив без присмотра того самого знакомого в соседней комнате.
Спустя несколько минут женщина зашла в комнату и увидела, как он выбрасывает домашних животных из окна. В результате произошедшего три кошки и одна собака погибли. Еще двое выживших при падении кошек проходят лечение в ветклинике.
Живодера задержали. Им оказался ранее судимый 22-летний мужчина. Свою вину он полностью признал.
«По требованию следователя СО ОМВД России по Кировскому району города Томска суд избрал фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие породы собак лучше не держать в квартирах.
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