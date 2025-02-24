Зачатым через ЭКО от умерших отцов детям могут назначить фиксированную пенсию

Детям, зачатым после смерти отцов с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), могут назначить фиксированную страховую пенсию по потере кормильца с ежегодной индексацией. В феврале Конституционный (КС) суд постановил, что необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы помогать таким детям при условии установления отцовства.

Сегодня в этой помощи семьям отказывают. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, прорабатываются меры, которые позволят реализовать постановление КС.

Возможно, ведомство рассмотрит вариант назначения не страховой, а социальной пенсии, которая в данный момент полагается гражданам РФ до 18 лет (учащимся на очной форме — до 23), если у них умерли оба родителя или одинокая мама, а также если их родители неизвестны. Так государство сможет поддержать выплатами и репродуктивных детей, для этого не придется менять законодательство, нужно будет только скорректировать правоприменительную практику.

Социальная пенсия выплачивается из федерального бюджета. В 2025 году потерявшие одного родителя дети получают 8,8 тысячи рублей. Источник страховой пенсии по потере кормильца — бюджет Соцфонда, ее размер зависит от накопленных застрахованным лицом баллов. В 2024 году она составляла 15,2 тысячи рублей.

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