«Не держатся за руки»: Меган Маркл изменила отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 21 0

Меган Маркл изменила отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Меган Маркл изменила отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Супруге принца Гарри все же удалось внести свою лепту в королевскую семью.

Супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям переняли у родственников Меган Маркл и принца Гарри одну замечательную привычку — открыто проявлять свои чувства на публике. Об этом сообщил внештатный фотограф королевской семьи Карвай Тан в беседе с изданием Us Weekly.

В сравнении с более сдержанными Кейт и Уильямом, которые не всегда даже решаются взяться за руки на публике, Меган с ее любовью проявлять чувства на публике выглядела совершенно иначе, когда она только стала им родственницей. Ее поведение во многом раскрепостило и других членов королевской семьи.

«Я думаю, что Гарри и Меган, будучи членами королевской семьи в течение нескольких лет, как бы расслабили остальных, потому что время от времени можно увидеть, как Кейт и Уильям не держатся за руки, а просто обнимаются или похлопывают друг друга по спине или по колену», — поделился Карвай Тан своими наблюдениями.

В подтверждение своих слов о свободе в проявлении чувств, которую показывают на публике супруги Сассекские, фотограф запечатлел их в поцелуе на официальном мероприятии.

«Они такие, какие есть, понимаете. Она (Меган Маркл. — Прим. ред.) очень назойливая, очень прилипчивая, знаете, очень нежная с Гарри, и хорошо, что она не изменилась. Она и не хотела меняться, когда вышла замуж за члена королевской семьи», — охарактеризовал уже вторую пару из королевской семьи Тан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл и принц Гарри подверглись критике со стороны президента США Дональда Трампа.

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