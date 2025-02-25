«Это вибрация»: Катя Лель готовится к своему юбилейному концерту

Он приурочен к 30-летию творческой деятельности певицы.

Завершаются последние приготовления к большому юбилейному концерту Кати Лель. Он приурочен к 30-летию творческой деятельности певицы, которой недавно присвоено звание заслуженной артистки России.

Впрочем, сейчас она известна далеко за пределами страны. Ее хит 20-летней давности неожиданно стал настолько популярен, что на Западе многие блогеры записывают под него видеоролики, пытаясь повторить непонятные для них слова.

«Моя музыка объединяет сегодня миллионы людей во всем мире. Неважно, понимают люди, о чем ты поешь, знают они русский язык, не знают, они хотят слышать, и они любят твои песни, потому что это вибрация, та самая чистота, которая привлекает», — говорит певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Западе наказывают за любовь к русским песням.