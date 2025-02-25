«Своих не бросаем»: российские десантники спасли раненого сослуживца

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Российские десантники вытащили раненого из-под обстрела дронами в Часовом Яре

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

Оперативные и слаженные действия ВС РФ в Часовом Яре позволили не только отразить атаку украинских боевиков, но и спасти товарища.

В Часовом Яре наши десантники не только отбили атаку украинских боевиков, но и спасли раненого механика-водителя бронетранспортера. Боевая машина наехала на мину и потеряла управление, а затем врезалась в дерево.

Увидев легкую цель, украинские боевики принялись добивать ее с помощью FPV-дронов. Но сослуживцы пришли на помощь и сбили беспилотники из автоматов.

Помимо успешного спасения сослуживца наши десантники смогли эвакуировать и сам бронетранспортер. За проявленный героизм их уже представили к государственным наградам.

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