Спецназовцы Росгвардии уничтожили станцию спутниковой связи Starlink боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские войска использовали станцию для обеспечения коммуникации между подразделениями. Терминал нашла разведывательная группа 116-й бригады Росгвардии в ходе проведения воздушной разведки в лесополосе. В результате спецназ уничтожил станцию Starlink при выполнении боевых задач в приграничных районах Белгородской области.

До этого экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Летчики выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику. Также была поражена живая сила ВСУ.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.