Спецназ Росгвардии уничтожил станцию Starlink ВСУ под Харьковом

|
Евгения Романова
Евгения Романова 44 0

Украинские боевики использовали терминал для коммуникации.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецназовцы Росгвардии уничтожили станцию спутниковой связи Starlink боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские войска использовали станцию для обеспечения коммуникации между подразделениями. Терминал нашла разведывательная группа 116-й бригады Росгвардии в ходе проведения воздушной разведки в лесополосе. В результате спецназ уничтожил станцию Starlink при выполнении боевых задач в приграничных районах Белгородской области.

До этого экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Летчики выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику. Также была поражена живая сила ВСУ.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.21
0.04 92.52
0.50
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

11:40
Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве
11:22
«Ледяной плен»: Сочи переживает последствия сильных снегопадов
11:05
«Куда они уходят?» — пленный боевик ВСУ обвинил Киев в отмывании денег на конфликте
10:46
«Как говорил мой муж»: Екатерина Белоцерковская отпраздновала 40-летие
10:29
Спецназ Росгвардии уничтожил станцию Starlink ВСУ под Харьковом
10:10
Шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутки под Краснодаром

Сейчас читают

Демократия по фон дер Ляйен: согласных — под каблук, несогласных — вон
Суд рассмотрел дело о геноциде советских граждан нацистами в Мурманской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год