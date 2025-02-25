Гаубица «Мста-Б» разнесла «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как гаубица «Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» уничтожил замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Наши артиллеристы навели орудие и беглым огнем поразили район сосредоточения живой силы противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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