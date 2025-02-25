В результате была уничтожена бронетехника, а также живая сила противника.

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в одном из приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также живая сила противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 63105 боевиков, 379 танков, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.