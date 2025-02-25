Умер защищавший Кеннеди агент Секретной службы США Клинт Хилл

Именно он прикрывал своим телом американского президента и его супругу во время нападения 22 ноября 1963 года.
Фото: www.globallookpress.com/Joyce Marshall
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В возрасте 93 лет умер агент Секретной службы Клинт Хилл, который защищал президента США Джона Кеннеди от выстрелов во время нападения. Об этом сообщает CNN.
Именно Хилл в момент нападения в Далласе 22 ноября 1963 года прикрыл американского лидера и его супругу Жаклин Кеннеди своим телом, когда они ехали на лимузине. Однако это не спасло жизнь президента США, и от полученных ранений он скончался в больнице.
После смерти Кеннеди охранял Жаклин еще год. В 1975 году агент вышел на пенсию из-за посттравматического стрессового расстройства.
Хилл родился в Северной Дакоте, а на Секретную службу заступил с 1958 года. Он защищал пятерых президентов США и дослужился до директора охранных операций Секретной службы.
Позже он выпустил книгу «Пять дней в ноябре» в соавторстве со своей женой, где подробно рассказал об убийстве Кеннеди.
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