В интервью президент России предрек Зеленскому поражение на выборах.

О том, что резкий разворот Зеленского в сторону Европы приведет к полному развалу Украины и уничтожению ее государственности сказал президент России Владимир Путин. Действия главы киевского режима российский лидер называет не иначе как «токсичными». И это видно во всех сферах: и внутренней политике, и военной немощи, и несостоятельности на международной арене.

И разлад между главой Киевского режима и Дональдом Трампом лишь усугубляет ситуацию. Особенно на фоне возобновленного диалога России и Соединенных Штатов Америки. О том, как эти политические контакты влияют на всю расстановку сил, в репортаже корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

То, что интервью Путина вышло поздно вечером, символично венчало насыщенный трудовой день в мировой политике, когда в Вашингтоне при молчаливом Макроне Трамп вещал о своем видении мира, а в Киеве Зеленский кривлялся перед европейцами. Про обоих, естественно, зашла речь, и было ясно, что Зеленскому комплиментов ждать не приходится.

«Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать, очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным для общества, в целом. Наконец, он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору. Прекратил эти переговоры», — напомнил Владимир Путин.

Отказ от диалога с Москвой бьет по самому Зеленскому, но вернуться за стол он, по мнению Путина, не позволяет, поскольку сам загнал себя в угол.

«Дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, скорее всего, достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине, они проводятся под предлогом наличия военного положения», — отметил Путин.

И вот тут, по словам президента, Зеленского ожидают большие проблемы.

«У него рейтинг по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг выше. А если присовокупить к этому еще и возможную поддержку этого возможного кандидата со стороны других политических деятелей, в том числе бывших премьеров или бывших президентов, то шансов действующего режима победить на выборах абсолютно никаких нет. Они равны нулю», — сказал Владимир Путин.

Об американском же коллеге президент России говорил предельно уважительно, так же как предельно уважительно Трамп говорит о Путине. Очевидно, что Москва и Вашингтон схоже оценивают многие факторы мировой политики.

«Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — отметил президент.

Говорил Путин и про Европу, но довольно немного. Доминирующие позиции Старый Свет явно теряет — по украинскому вопросу, в том числе.

«В отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж много слишком наговорили и наобещали, и теперь, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица. А имея в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде — выборов, перевыборов, сложности в парламентах и так далее Учитывая это обстоятельство, менять свою позицию для них практически невозможно», — считает российский лидер.

Касаясь же маниакального желания европейцев вечно чего-то требовать от России, Путин пожелал им посидеть со своими требованиями дома и подумать, как они дошли до жизни такой. А захотят вернуться к сотрудничеству — пожалуйста. Россия никогда не была против.