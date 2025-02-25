«Нам бы ваши проблемы»: Иосиф Пригожин разозлил подписчиков
Иосиф Пригожин спровоцировал подписчиков на негатив
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Пользователи интернета возмутились неуместным, как им показалось, хвастовством продюсера.
Продюсер Иосиф Пригожин спровоцировал волну негатива в свой адрес. Муж певицы Валерии выставил на своей странице в социальных сетях видео, в котором просил подписчиков помочь определиться с выбором автомобиля.
Пригожин решил обновить свою машину. На одном и том же автомобиле Иосиф ездит уже три года. Этот срок показался знаменитости достаточно внушительным, поэтом он решил «освежить» свое средство передвижения.
Однако продюсер не смог определиться с тем, какой из трех дорогих автомобилей выбрать. Поэтому обратился за советом к своим подписчикам.
«Всем привет! Чувствую себя автоблогером», — признался Пригожин.
Однако вместо советов в комментариях к данному посту пользователи сети начали высказывать возмущение и недовольство.
«Издеваетесь, дядя Иося? Или правда, не понимаешь? Некоторые выбирают, какой хлеб купить»;
«Да, очень трудный выбор. Нам бы ваши проблемы»;
«Кто-то вроде недавно плакал что у вас денег нет!!!» — пишут подписчики.
Иосиф не остался в стороне и ответил поклонникам, что у него тоже хватает настоящих проблем, которые не под силу решить комментаторам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин прокомментировал новости о «завершении карьеры» Валерии.
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