Брошенная с площадки «Ласточкиного гнезда» кошка Муся может быть жива

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 75 0

На ее поиски отправились волонтеры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Брошенная с площадки «Ласточкиного гнезда» кошка Муся может быть жива. Об этом рассказала представитель дворца-замка «Ласточкино гнездо» Татьяна Левашова в беседе с 5-tv.ru.

«Вроде бы да (жива. — Прим. ред.), по слова волонтеров. Дело в том, что они вышли в лодке, но они не могут туда добраться. Поэтому сейчас ищут альпинистов», — говорит спикер.

Как заявили в пресс-службе учреждения, кошка могла выплыть из воды и забиться в расщелину. В данный момент волонтеры обыскивают обрыв в поисках Муси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбросивший кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» живодер состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Муся жила здесь почти десять лет. Жестокий поступок одного из посетителей зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел около 11 часов утра. Незадолго до этого уборщица комплекса видела мужчину, который гладил кошку. Эта история вызвала большой резонанс в городе.

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