Россия и Иран намерены усиливать торгово-экономические связи

Стороны подчеркнули значимость регулярного общения между руководителями государств.

Россия и Иран настроены на усиление торгово-экономических связей, включая проекты в энергетике и транспорте. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тегеран стал важной вехой в развитии отношений двух стран.

Лавров встретился с президентом Ирана Мохаммадом Пезешкианом, и обе стороны подчеркнули значимость регулярного и доверительного общения между руководителями государств. Об этом заявили в МИД РФ.

Переговоры затронули широкий спектр вопросов — положение дел на Ближнем Востоке, палестино-израильский конфликт, ситуацию в Сирии, Ливии и другие темы.

Важно, что Лавров и иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи подтвердили решимость продолжать углубление взаимодействия на международных площадках: ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава МИ Ирана Арагчи сообщил Сергею Лаврову о ходе переговоров с «евротройкой», которые касаются отмены санкций. Он также отметил, что позиция Ирана по ядерной программе четкая: Тегеран не будет обсуждать этот вопрос под давлением или угрозами.