На каких условиях сошлись стороны?

Украина согласилась подписать сделку с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Как стало известно, Вашингтон больше не требует права на прибыль в 500 миллиардов долларов от продажи ресурсов.

Вместо этого Штаты выдвинули условие — создать специальный коммерческий фонд. Киев должен будет перечислять в него половину всех доходов от продажи редкоземельных металлов, нефти и газа. В Белом доме эту информацию косвенно подтвердили.

«Думаю, президент знает, как заключить сделку, лучше, чем любой, кто занимал этот пост за всю историю американских президентов. И вы знаете, чтобы заключить сделку, нужно усадить обе стороны конфликта за стол переговоров. И что типично для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны за столом переговоров немного несчастны», — сказала пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт.

Тема редкоземельных металлов, похоже, становится основным козырем в решении украинского конфликта. Еще накануне российский президент Владимир Путин предлагал Вашингтону партнерское сотрудничество. Но администрация Трампа молчала, и вот дождалась самой выгодной сделки. Однако до подписания у Киева появится еще одно предложение.

Как сообщает Politico, Евросоюз якобы хочет дать Украине более выигрышную альтернативу. Причем еврокомиссар по промышленной стратегии подчеркивает, что Европа никогда не потребует односторонних уступок.

Но тут вразрез с общеевропейской позицией вновь идут заявления из Словакии. Там уловили последние изменения, и вот уже вице-спикер парламента Андрей Данко призывает Киев вернуть Братиславе вложенные деньги.