Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Овечкин забил в матче НХЛ с «Калгари», до рекорда Гретцки осталось 11 шайб

Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки 11 шайб

Фото: Nick Wass/ТАСС

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Гол россиянина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Калгари».

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз», но это не помогло его команде победить.

Встреча прошла в ночь на среду в Вашингтоне и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Единственный гол в составе «Кэпиталз» забил Александр Овечкин. Россиянин отличился в третьем периоде встречи. Эта шайба стала для Овечкина 30-й в сезоне и 883-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 гола, Овечкину нужно забросить еще 12 шайб. До конца текущей «регулярки» осталось еще 24 матча. Ранее эксперты прогнозировали, что россиянин может превзойти достижение канадца уже в начале апреля этого года.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своем льду «Сент-Луис Блюз», матч пройдет 28 февраля и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv сообщал, что Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ после матча с «Эдмонтоном», тогда он оформил хет-трик.

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