«Бук» против HIMARS: российские военные выиграли воздушную дуэль

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Российские военные поразили ракету HIMARS на красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

На красноармейском направлении Вооруженные силы Российской Федерации одержали ряд побед.

На красноармейском направлении специальной военной операции наши военные выиграли воздушную дуэль.

Расчет зенитного комплекса «Бук» обнаружил и захватил летящий в сторону российских позиций снаряд американкой реактивной системы HIMARS. Поразив важную цель, наши бойцы оперативно отошли в укрытие.

И там же, на красноармейском направлении, уже российские пушки М-46 сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив их опорный пункт и автомобиль с личным составом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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«Бук» против HIMARS: российские военные выиграли воздушную дуэль

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