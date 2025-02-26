«Бук» против HIMARS: российские военные выиграли воздушную дуэль
Российские военные поразили ракету HIMARS на красноармейском направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
На красноармейском направлении Вооруженные силы Российской Федерации одержали ряд побед.
На красноармейском направлении специальной военной операции наши военные выиграли воздушную дуэль.
Расчет зенитного комплекса «Бук» обнаружил и захватил летящий в сторону российских позиций снаряд американкой реактивной системы HIMARS. Поразив важную цель, наши бойцы оперативно отошли в укрытие.
И там же, на красноармейском направлении, уже российские пушки М-46 сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив их опорный пункт и автомобиль с личным составом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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